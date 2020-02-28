"Это сложная задача": наставник "Вольфсбурга" рассказал о грядущей встрече с "Шахтером"

Оливер Гласнер отметил, что у "Горняков" большой международный опыт

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что по результатам жребия его команда встретится с донецким "Шахтером". Наш сайт вел онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Шахтер" – команда из Лиги чемпионов с большим международным опытом. Это сложная задача", – сказал Гласнер.

Встречи пройдут 12 и 19 марта. Первая в Германии.

К слову, напомним все результаты 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка была полностью открытой: то есть, не было разделения команд по корзинам и посеву, любому сопернику мог достаться любой. Даже клубы из одной страны могли встретиться между собой.

Соперники никогда не встречались между собой. Но на групповом этапе "Вольфсбург" стал обидчиком нашей "Александрии". Немцы дважды обыграли подопечных Владимира Шарана – 3:1 и 1:0.

Кстати, на матче "Бенфика" – "Шахтер" побывали скауты 30 клубов. На матче Лиги Европы "Бенфика" – "Шахтер" побывали представители-скауты 30 клубов Европы, следившие за игроками обеих команд.

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер":

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