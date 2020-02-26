Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы: прогноз, расписание и результаты

В среду и четверг проходят ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Главное внимание украинских болельщиков приковано к поединку в Лиссабоне. "Бенфика" – "Шахтер" смотреть онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте. Ниже – расписание всех повторных игр 1/16 Лиги Европы, котировки букмекеров на исходы матчей, а также оперативно обновляемые результаты поединков.
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Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи
Среда, 26 февраля
19:00 Брага – Рейнджерс ТВ: Футбол 2
первый матч – 2:3
Котировки на проход: 1.91 – 1.95
Четверг, 27 февраля
22:00 Бенфика – Шахтер ТВ: Футбол 1
первый матч – 1:2
Котировки на проход: 2.15 – 1.75
19:55 Гент – Рома ТВ: Футбол 2
первый матч – 0:1
Котировки на проход: 6.00 – 1.15
19:55 Эспаньол – Вулверхэмптон
первый матч – 0:4
Котировки на проход: 50.0 – 1.01
19:55 Истанбул Башакшехир – Спортинг
первый матч – 1:3
Котировки на проход: 5.70 – 1.16
19:55 Порту – Байер
первый матч – 1:2
Котировки на проход: 2.65 – 1.52
19:55 Базель – АПОЭЛ
первый матч – 3:0
Котировки на проход: 45.0 – 1.01
19:55 ЛАСК – Алкмаар
первый матч – 1:1
Котировки на проход: 1.49 – 2.75
19:55 Мальме – Вольфсбург
первый матч – 1:2
Котировки на проход: 4.30 – 1.25
22:00 Аякс – Хетафе
первый матч – 0:2
Котировки на проход: 5.30 – 1.18
22:00 Селтик – Копенгаген
первый матч – 1:1
Котировки на проход: 1.16 – 5.70
22:00 Севилья – Клуж
первый матч – 1:1
Котировки на проход: 1.09 – 8.50
22:00 Арсенал – Олимпиакос
первый матч – 1:0
Котировки на проход: 1.10 – 7.70
22:00 Манчестер Юнайтед – Брюгге ТВ: Футбол 2
первый матч – 1:1
Котировки на проход: 1.19 – 5.10
22:00 Интер – Лудогорец
первый матч – 2:0
Котировки на проход: 1.01 – 40.0
22:00 Зальцбург – Айнтрахт
первый матч – 1:4
Котировки на проход: 7.30 – 1.11
Трансляции матчей Лиги Европы – на сайте Oll.tv (в подписке)
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Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 28 февраля. Начало – в 14:00 по киевскому времени.
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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы
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