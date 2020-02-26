Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы: прогноз, расписание и результаты

Все об ответных поединках 1/16 Лиги Европы - расписание трансляций, котировки букмекеров и результаты игр

В среду и четверг проходят ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Главное внимание украинских болельщиков приковано к поединку в Лиссабоне. "Бенфика" – "Шахтер" смотреть онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте. Ниже – расписание всех повторных игр 1/16 Лиги Европы, котировки букмекеров на исходы матчей, а также оперативно обновляемые результаты поединков.

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Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

Среда, 26 февраля

19:00 Брага – Рейнджерс ТВ: Футбол 2

первый матч – 2:3

Котировки на проход: 1.91 – 1.95

Четверг, 27 февраля

22:00 Бенфика – Шахтер ТВ: Футбол 1

первый матч – 1:2

Котировки на проход: 2.15 – 1.75

19:55 Гент – Рома ТВ: Футбол 2

первый матч – 0:1

Котировки на проход: 6.00 – 1.15

19:55 Эспаньол – Вулверхэмптон

первый матч – 0:4

Котировки на проход: 50.0 – 1.01

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19:55 Истанбул Башакшехир – Спортинг

первый матч – 1:3

Котировки на проход: 5.70 – 1.16

19:55 Порту – Байер

первый матч – 1:2

Котировки на проход: 2.65 – 1.52

19:55 Базель – АПОЭЛ

первый матч – 3:0

Котировки на проход: 45.0 – 1.01

19:55 ЛАСК – Алкмаар

первый матч – 1:1

Котировки на проход: 1.49 – 2.75

19:55 Мальме – Вольфсбург

первый матч – 1:2

Котировки на проход: 4.30 – 1.25

22:00 Аякс – Хетафе

первый матч – 0:2

Котировки на проход: 5.30 – 1.18

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22:00 Селтик – Копенгаген

первый матч – 1:1

Котировки на проход: 1.16 – 5.70

22:00 Севилья – Клуж

первый матч – 1:1

Котировки на проход: 1.09 – 8.50

22:00 Арсенал – Олимпиакос

первый матч – 1:0

Котировки на проход: 1.10 – 7.70

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22:00 Манчестер Юнайтед – Брюгге ТВ: Футбол 2

первый матч – 1:1

Котировки на проход: 1.19 – 5.10

22:00 Интер – Лудогорец

первый матч – 2:0

Котировки на проход: 1.01 – 40.0

22:00 Зальцбург – Айнтрахт

первый матч – 1:4

Котировки на проход: 7.30 – 1.11

Трансляции матчей Лиги Европы – на сайте Oll.tv (в подписке)

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

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Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 28 февраля. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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