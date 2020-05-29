Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимок

Супруга Хавьера Эрнандеса не стесняется фотографироваться голой даже во время беременности

Супруга нападающего клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной Мексики Хавьера Эрнандеса Чичарито Сара Кохан снова сфотографировалась обнаженной на маковом поле. Новым пикантным снимком девушка поделилась на своей странице в Instagram. При этом девушка находится на пятом месяце беременности, но это никак ее не стесняет. Недавно мы писали, что Сара Кохан полностью разделась, чтобы привлечь внимание к проблемам Земли.

Подписчики по-разному отреагировали на пикантное фото. Одни восхваляли красоту и смелость девушки, другие раскритиковали за откровенность, ведь она мама и жена. Кому-то показалась такая раскрепощенность перегибанием, ну а самым оригинальное недовольство сводилось к тому, что фото Сары НЮ не оставляют ее подписчикам места для фантазии.

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О пополнении в семье Сара и Хавьер сообщили первого апреля. На следующий девушка отметила, что это была не первоапрельская шутка. Первый ребенок в семье футболиста и модели появился в июне прошлого года, мальчика назвали Ноем.

Несмотря на статус матери, девушка не стесняется выкладывать в Сеть откровенные фото, хвастаясь своими идеальными формами. Сара совмещает успешный бизнес модели с путешествиями по всему миру. На данный момент на странице Кохан в Instagram полтора миллиона подписчиков.

Ранее мы писали, что стюардесса, покорившая игрока "Динамо", поразила формами на тренировке. Супруга испанского нападающего Франа Соля Аида интенсивно работает над упругостью своего тела.

А дочка президента "Динамо" Яна Суркис порезвилась с восходящей звездой клуба. 19-летний защитник Кристиан Биловар покатал девушку в тележке для продуктов. Им прочат романтическое будущее.

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