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Это вам не Роналду: легенда "МЮ" предоставил свои отели зараженным коронавирусом

18 марта, 22:37

Александр Трикиша

Знаменитый футболист на это время распустил весь персонал с сохранением зарплаты

Знаменитый бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл переоборудовал номера своего отеля Stock Exchange в Манчестере в больничные палаты, где врачи будут размещать заразившихся коронавирусом. Экс-футболист сообщил, что на это время распустил весь персонал с сохранением зарплаты.

Решение предоставить отель больным Невилл принял в связи с переполненностью главной больницы Манчестера. Об этом сам футболист рассказал в своем обращении в соцсетях.

Кстати, ранее был развенчан миф: Роналду не отдаст свои отели под больницы для заразившихся коронавирусом. Появившаяся ранее новость о щедром жесте знаменитого португальского футболиста оказалась фейком.

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Также мы писали, что "Челси" бесплатно приютит медиков, которые борются с коронавирусом. Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании смогут жить возле "Стэмфорд Бридж".

Также сообщалось, что Александр Зинченко на карантине неустанно тренируется: Влада Седан выступает в качестве тренера. Игрок "Манчестер Сити" продолжает тренировки даже во время пандемии.

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футболист коронавирус Гари Невилл

Источник: Сегодня|Спорт

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