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Страсти на карантине: чемпион мира угодил в скандал, обматерив коронавирус

19 апреля, 20:45

Олег Люлька

Знаменитый велогонщик Роан Деннис вызывающим образом нарушил карантин, после чего удалился из соцсетей

Пятикратный чемпион мира по велоспорту австралиец Роан Деннис угодил в громкий скандал. Знаменитый 29-летний спортсмен выложил у себя в Instagram фото из своей машины, сопроводив его провокационным комментарием насчет коронавируса. Здесь важно отметить, что в испанской Жироне, где проживает Деннис, сейчас действует режим полной самоизоляции.

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"День 34. Я сломался и вышел из дома. Коронавирус может отсосать, как и карантин", – написал на своей странице в соцсетях велогонщик Роан Деннис

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Как отмечает французское издание L’Equipe, поступок велогонщика вызвал возмущение в соцсетях, после чего Деннис удалил свои аккаунты в Instagram и Twitter.

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Ранее мы рассказывали, какзнаменитый французский велогонщик развлекается во время карантина. Тибо Пино завел Instagram для козы – он фотографирует свою любимицу, пьющую из бутылки из-под пива.

Смотрите, как тренируются на карантине звезды украинского спорта

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Испания карантин Велоспорт коронавирус Роан Деннис

Источник: ua.tribuna.com

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