Страсти на карантине: чемпион мира угодил в скандал, обматерив коронавирус

Знаменитый велогонщик Роан Деннис вызывающим образом нарушил карантин, после чего удалился из соцсетей

Пятикратный чемпион мира по велоспорту австралиец Роан Деннис угодил в громкий скандал. Знаменитый 29-летний спортсмен выложил у себя в Instagram фото из своей машины, сопроводив его провокационным комментарием насчет коронавируса. Здесь важно отметить, что в испанской Жироне, где проживает Деннис, сейчас действует режим полной самоизоляции.

Читайте также: Знаменитую велогонку "Тур де Франс" перенесут: Макрон продлил запрет на массовые мероприятия

"День 34. Я сломался и вышел из дома. Коронавирус может отсосать, как и карантин", – написал на своей странице в соцсетях велогонщик Роан Деннис

Реклама

Как отмечает французское издание L’Equipe, поступок велогонщика вызвал возмущение в соцсетях, после чего Деннис удалил свои аккаунты в Instagram и Twitter.

Читайте также: Взрывное видео: на карантине в Италии девушки сыграли в теннис, находясь на крышах соседних домов

Ранее мы рассказывали, какзнаменитый французский велогонщик развлекается во время карантина. Тибо Пино завел Instagram для козы – он фотографирует свою любимицу, пьющую из бутылки из-под пива.

Смотрите, как тренируются на карантине звезды украинского спорта

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама