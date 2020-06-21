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"Эвертон" – "Ливерпуль": прогноз букмекеров на первый матч лидера Премьер-лиге после карантина

21 июня, 15:40

Елена Павлова Елена Павлова

Котировки на результат матча, количество и авторство голов

Сильнейший чемпионат Европы – английская Премьер-лигу, делегировавшая в прошлом году сразу две команды в финал Лиге чемпионов, вышла после карантина. И сегодня есть возможность посмотреть, в какой форме пребывает лидер АПЛ "Ливерпуль", который в 21:00 сойдется с земляками из "Эвертона" в мерсисайдском дерби. "Эвертон" – "Ливерпуль" онлайнсо всеми интересными и важными подробностями смотрите на нашем сайте.

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По мнению аналитических контор фаворитом этой встречи является "Ливерпуль" – коэффициент 1.55 на его победу, на выигрыш "Эвертона" – 6.00, на ничейный исход – 4.20. Самый популярный счет в этой встрече – 1:1 – 7.00, однако также очень вероятен успех "красных" с результатами 1:0, 2:0, 2:1 – 7.50. Виктории "Ирисок" со счетом 1:0 и 2:1 оцениваются как 17.00.

Доминик Кал­верт-Лью­ин/Фото Everton

Доминик Кал­верт-Лью­ин/Фото Everton

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Главная ударная сила "Ливерпуля" – нападающий Мохамед Салах, у которого 16 мячей в нынешнем сезоне АПЛ. Показатель на его гол в этой встрече – 1.91. У "Эвертона", вероятнее всего, отметится Доминик Кал­верт-Лью­ин, забивший в чемпионате 13 раз, – 2.50.

Ранее мы также рассказывали, как нужно сдавать выигранный матч команде из низов таблицы. Смотрите инструкцию от лондонского "Арсенала".

Смотрите, как "Эвертон" и "Ливерпуль" боролись между собой в прошлом сезоне

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