Как нужно сдавать выигранный матч команде из низов таблицы – инструкция от лондонского "Арсенала"

"Брайтон" добыл волевую победу в добавленное время и укрепился на 15-м месте

В субботу проходят три матча английской Премьер-лиги. В первом из них "Лестер" упустил победу над "Уотфордом" в добавленное время. Далее на поле в Брайтоне вышли местные "чайки" и лондонский "Арсенал". Команда из столицы в последнее время держится в середине турнирной таблицы и мечтает лишь о попадании в зону Лиги Европы.

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"Брайтон" занимает 15-е место, а поскольку до окончания сезона еще играть и играть, то команде нужны очки для сохранения путевки в элитный дивизион на следующий сезон. Узнавайте расписание и результаты 30-го тура чемпионата Англии.

Гости надеялись пополнить очковый запас после разгрома "Арсенала" от "Манчестер Сити" в среду. Однако все оказалось сложнее. Несмотря на то, что Николя Пепе красивым обводящим ударом позволил "Арсеналу" повести в счете на 68-й минуте, "канониры" умудрились проиграть. На 75-й минуте защитник Льюис Данк протолкнул мяч в ворота гостей после углового – 1:1. А на пятой (!) добавленной минуте Нил Мопе принес победу "Брайтону" – 2:1. Причем его гол второй раз в сезоне оставляет "Арсенал" с носом.

Смотрите обзор поединка в Брайтоне.

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