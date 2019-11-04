"Эвертон" озвучил последствия ужасной травмы Андре Гомеша

Ужасная травма Андре Гомеша / Фото: Reuters

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"Эвертон" сообщил подробности ужасной травмы полузащитника Андре Гомеша в матче 11-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (1:1). Напомним, Гомеша унесли на носилках после столкновения с игроками лондонцев Сон Хын-Мином и Сержем Орье. Первый за это нарушение заработал красную карточку.

"Эвертон" может подтвердить, что 4 ноября Андре Гомеш перенесет операцию на травмированной лодыжке, – говорится в официальном заявлении клуба. – После того, как игрока унесли с поля, он отправился в госпиталь в сопровождении сотрудников скорой помощи и медицинской команды "Эвертона". Осмотр в больнице подтвердил, что Андре получил перелом правой лодыжки со смещением", – сообщили в клубе.

Внимание! Фото не для слабонервных

Ранее нападающий "Эвертона" Дженк Тосун рассказал о травме Гомеша. Он одним из первых подоспел к пострадавшему и пытался его успокоить.

"Всем очень грустно", – сказал Тосун. – "Некоторый игроки почти плакали. Андре был в шоке, он очень широко раскрыл глаза. Он кричал, я просто старался держать его. Я говорил ему, чтобы он оставался спокоен. Мы не могли понять, что он чувствует, ведь это он получил травму".

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А вот легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер остался недоволен решением главного арбитра удалить одного из виновников инцидента Сон Хын Мина.

"За что удалили Сона? Любое единоборство подвергает игрока опасности, и что теперь: всем, кто в них вступает, зная, что не успевает к мячу, давать красные карточки?" – приводит слова Каррагера Daily Mail.

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Обзор матча Украина – Португалия (2:1), в котором Андре Гомеш остался на скамейке запасных

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