Жуткая травма "ириски" в чемпионате Англии: "сломали" соперника сборной Украины – видео, фото и слезы

Андре Гомеш - жуткая травма / Фото: Reuters

26-летний полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш, который недавно в составе сборной Португалии приезжал в Киев на матч отбора Евро-2020, получил жуткую травму ноги в поединке 11-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:1).

Корейский нападающий "шпор" Сон Хын Мин на 79-й минуте пытался догнать Гомеша на левом фланге и сделал подкат. После этого 26-летний португальский легионер "ирисок" столкнулся с другим игроком "Тоттенхэма", Сержем Орье. Как результат, голеностопный сустав Андре Гомеша вывернулся в неестественное страшное положение.

Читайте также: Самому дорогому баскетболисту мира сломали руку: видео травмы во время матча НБА

27-летний Сон заплакал после того, как увидел повреждение Гомеша. Орье в то же время начал молиться. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон после паузы показал корейскому нападающему за этот фол прямую красную карточку.

Читайте также: "Я думал, что это – все": самый дорогой легионер "Динамо" едва не закончил с футболом

Безусловно, на фоне этой шокирующей травмы Андре Гомеша, который этим летом перешел из "Барселоны" в "Эвертон" за 25 миллионов евро, собственно результат матча отошел на второй план. Игру, завершившуюся со счетом 1:1, португалец, дальнейшая карьера которого оказалась под угрозой, будет вспоминать, как кошмарный сон.

Обзор матча Украина – Португалия (2:1), в котором Андре Гомеш остался на скамейке запасных

Напомним, на днях тяжелую травму получил другой игрок "Эвертона" Бернард. Бывший футболист "Шахтера" повредил медиальную связку правого колена, из-за чего может пропустить остаток сезона-2019/20.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram