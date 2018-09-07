Евгений Хачериди покинул сборную Украины – СМИ

Сборная Украины приземлилась во Львове после перелета из Чехии, где национальная команда провела поединок Лиги наций с чешской сборной и одержала победу со счетом – 2:1. Как стало известно FootBoom, в отель, где будут базироваться "сине-желтые" не отправился Евгений Хачериди. Защитник греческого клуба ПАОК покинул расположение сборной Украины, предположительно, по причине микротравмы.

Напомним, в воскресенье, 9 сентября, сборная Украины сыграет матч второго тура Лиги наций со Словакией (начало – в 16:00).

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Ранее мы писали, что в Чехии после финального свистка футболисты и тренерский штаб сборной Украины отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков. После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко. Восемь украинских болельщиков были задержаны полицией, но после вмешательства президента ФФУ Андрея Павелко, фанатов отпустили.

Кстати, полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка прокомментировал проблему с освещением на стадионе перед матчем: "Не ждали, что Чехии засчитают техническое поражение".