Евгений Коноплянка: Не ждали, что Чехии засчитают техническое поражение

В первом туре Лиги наций сборная Украины на выезде обыграла команду Чехии - 2:1. Начало встречи было перенесено на 15 минут. Перед игрой дважды пропадало освещение на арене в городе Угерске-Градиште.

"Не думаю, что выключение света на стадионе повлияло на наш настрой, – признался автор первого гола в ворота Чехии Евгений Коноплянка. – Вспоминали, что такое было на матче "Днепра" с "Металлистом". Конечно, мы не рассчитывали, что хозяевам засчитают техническое поражение… В раздевалке тоже не было света, но включили телефоны. Было романтично. Но мы были сконцентрированы и настроены на игру как надо".

После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков. После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко. Восемь украинских болельщиков были задержаны полицией, но после вмешательства президента ФФУ Андрея Павелко, фанатов отпустили.

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