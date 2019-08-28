Евгений Коноплянка просится в команду Фонсеки

Евгений Коноплянка / Фото: AFP

Полузащитник "Шальке-04" Евгений Коноплянка может перейти в "Рому". По информации Asromalive, агент украинца контактировал с итальянским клубом и предложил ему услуги 29-летнего игрока. Предположительная сумма сделки может составить около 4 миллионов евро. Сегодня также сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Сампдории".

Коноплянка выступает за "Шальке" с 2017 года. Ранее он играл за "Днепр", откуда перешел в испанскую "Севилью". За "Шальке" полузащитник играл сначала на правах аренды, затем его контракт был выкуплен. В прошлом сезоне Коноплянка провел в составе немецкой команды 21 матч в различных турнирах, забив один гол и сделав две результативные передачи.

Отметим, что этим летом "Рому" возглавил экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека. Соглашение подписано на два года с правом продления еще на сезон.

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Напомним, ранее сообщалось, что "Бешикташ" окончательно отказался от покупки Коноплянки, предпочтя игрока "Тоттенхэма" Жорж-Кевина Н'Куду. Однако в последнее время появилась информация, что стамбульский клуб вслед за подписанием контракта с Н'Куду оформит сделку и с Коноплянкой – мол, конкуренция в составе не помешает.

Вот так Коноплянка забивал Сербии за сборную Украины:

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