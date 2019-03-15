Евгений Левченко: "Это наш уровень футбола, помноженный на бесхарактерность, тактические промахи"
Экс-игрок сборной Украины огорчен поражением киевлян от "Челси" в Лиге Европы
Бывший футболист сборной Украины, известный эксперт Евгений Левченко поделился своим мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" – "Челси" (0:5), который состоялся вчера в украинской столице. Киевляне потерпели самое крупное домашнее поражение в еврокубках. Такого не было 70 лет: хроника исторического разгрома "Динамо" в Лиге Европы.
"0:5. Мой вывод, что никаких выводов после первой игры не сделали. К сожалению, это наш уровень футбола, помноженный на бесхарактерность, тактические промахи. Больно", – отметил Левченко.
Напомним, что в первом матче Динамо в Лондоне уступило со счетом 0:3. Таким образом, общий счет двухматчевого противостояния с "Челси" 0:8.
Что касается нынешнего наставника "бело-синих" Александра Хацкевича, то после разгрома от "Челси" он отказался обсуждать вопрос своей возможной отставки.
Ранее мы писали, что наставник украинской сборной Андрей Шевченко объяснил Игорю Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси". Тренер и президент смотрели за матчем из вип-ложи.
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