Евгений Левченко: "У "АЗ Алкмар" сильное нападение, а линия защиты дает сбои"

Евгений Левченко / Фото: Канал Футбол

В четверг, 8 августа, "Мариуполь" встретится с "АЗ Алкмар" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч состоится в Одессе на стадионе "Черноморец". Козыри "АЗ" отмечает бывший игрок сборной Украины и известный эксперт Евгений Левченко.

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""АЗ" - команда непростая, она всегда умела играть в футбол. В этом году тренером стал Арне Слот. Он проповедует зрелый футбол и его всегда ценили за это. Слот будет играть по схеме 4-3-3, но с некоторыми нюансами. Сразу хочу выделить линию нападения, где Майрон Боаду, Кэлвин Стенгс и Уссама Идрисси являются абсолютными лидерами этой команды. Это молодые футболисты, которые забивают очень много.

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Если говорить о сильных и слабых сторонах, стоит отметить, что линия нападения сильна, а линия защиты дает сбои. Рон Влар уже на закате своей карьеры, он не всегда мобилен и быстр. Стейн Вуйтенс также испытывает небольшие проблемы. В линии полузащиты отмечу Фредрика Мидтшё, который выделяется качествами "питбуля". В целом команда на подъеме, но есть огрехи, особенно в линии обороны. Надеюсь, Мариуполь этим воспользуется", – отметил Левченко для канала Футбол.

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В воскресенье, 4 августа, была зафиксирована первая ничья в нынешнем чемпионате Украины. В поединке второго тура Премьер-лиги разошлись миром "Заря" и "Днепр-1".

Напомним, что чемпион страны донецкий "Шахтер" разгромил львовские "Карпаты" – 3:0. Голы у победителей забивали Марлос, Мораес и Исмаили.

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