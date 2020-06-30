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Европейский гранд уволил главного тренера после нападения ультрас на футболистов

30 июня, 20:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

Руководство клуба недовольно выступлением команды в текущем сезоне

Португальская "Бенфика" объявила о расторжении контракта с главным тренером Бруну Лаже по обоюдному согласию, говорится на официальном сайте клуба. Лаже возглавлял команду с 2019 года. Он приводил команду к золотым медалям чемпионата страны, а также выигрывал Суперкубок Португалии. Ранее появилось видео нападения ультрас на футболистов португальского гранда.

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В текущем сезоне "Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидера "Порту" на шесть баллов. Также команда вылетела из еврокубков, проиграв по сумме двух матчей донецкому "Шахтеру" в 1/16 финала Лиги Европы. Возможно, поражение от "горняков" поспособствовало увольнению Бруну Лаже.

Новым наставником "Бенфики" может стать бывший тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Ранее аргентинского тренера у себя хотел видеть "Ньюкасл", который собираются купить инвесторы из Саудовской Аравии. Покупка клуба шейхами застопорилась и вместе с тем затихли слухи о приходе в "Ньюкасл" Почеттино, чем хочет воспользоваться португальский гранд.

Смотрите, как "Шахтер" играл против "Бенфики":

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Бенфика чемпионат Португалии Бруну Лаже

Источник: Сегодня|Спорт

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