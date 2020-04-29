А вы говорите – коронавирус, кризис... Названа невероятная зарплата Почеттино в "Ньюкасле"

Если бывший тренер "Тоттенхэма" согласится возглавить "сорок", то будет получать 22 млн евро в год

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино является приоритетным вариантом для новых владельцев "Ньюкасл Юнайтед". 48-летнему тренеру, который сенсационно вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов-2019, предложили контракт с зарплатой 19 млн фунтов (21,7 млн евро) в год, сообщает Sky Sports. А вы говорите, коронавирус, экономический кризис...

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На данный момент официально "сороками" продолжает владеть миллиардер Майк Эшли. Однако недавно он согласился продать "Ньюкасл" за 343 миллиона евро суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Руководство английской Премьер-лиги, правда, еще не одобрило эту сделку.

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Маурисио Почеттино / Фото: Getty Images

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Ожидается, что в случае провала переговоров с Маурисио Почеттино "сорок" возглавит наставник китайского "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес. Испанец уже работал главным тренером в "Ньюкасле" с 2016 по 2019 год.

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Хотя, вместе с тем, также сообщалось об интересе новых хозяев "Ньюкасла" к Маccимилиано Аллегри – бывшего тренера "Ювентуса" и "Милана", впрочем, параллельно "обрабатывает" и "ПСЖ".

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