Фанату "Ман Сити"запретили посещать матчи 5 лет за расистские оскорбления

Также болельщики приговорен к 200 часам общественных работ

Рахим Стерлинг / Фото: AFP

Фанат "Манчестер Сити" был наказан за оскорбления на расовой почве, адресованные хавбеку клуба Рахиму Стерлингу. 58-летний мужчина позволил себе расистские высказывания во время празднования гола в матче с "Борнмутом" в декабре 2018 года.

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Болельщик заявил суду, что подвергся эмоциям и сожалеет о случившемся. При этом сам Стерлинг не слышал оскорблений: о расистских выкриках мужчины сообщили другие фанаты.

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В итоге фанату на 5 лет запретили посещать футбольные матчи. Также он был приговорен к 200 часам общественных работ.

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Ранее мы рассказывали, что в начале ноября Марио Балотели досрочно покинул поле в матче с "Вероной". Причиной этого также стали нелицеприятные выкрики фанатов клуба-противника на расовой почве.

Также мы сообщали, что фанаты "Барселоны" оскорбляли умершего игрока "Эспаньола" и скандировали нацистский лозунг. Болельщики каталонского клуба попали в неприятную историю во время матча второй команды.

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