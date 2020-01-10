Пять лет вне футбола: в Италии вынесли беспрецедентное наказание за расизм

Виновнику даже нельзя будет заходить в некоторые районы Вероны с другими болельщиками во время матчей

Марио Балотелли / Фото: Reuters

38-летнему болельщику на пять лет запрещено посещение матчей за оскорбление по расовому признаку нападающего "Брешии" Марио Балотелли, сообщает Sky Sports. Инцидент произошел во время матча 11-го тура чемпионата Италии "Верона" – "Брешия" – 2:1. Из-за оскорблений Балотелли со злости запустил мяч на трибуны, а затем хотел уйти с поля, но его сумели убедить продолжить матч.

Фанату запрещено посещать любые спортивные мероприятия в Италии и на территории Европейского Союза до 2025 года, а также ему нельзя будет заходить в некоторые районы Вероны с другими болельщиками во время матчей. Данный болельщик не входит ни в одну из фанатских групп веронского клуба.

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Отметим, что в начале 2020 года Балотелли стал жертвой еще одного расистского скандала. Фанаты "Лацио" оскорбляли футболиста на расовой почве. Матч был остановлен арбитром на пять минут. Поиски виновных продолжаются, а пока "Лацио" оштрафовали на 20 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Балотелли провел 13 матчей в Серии А и забил пять голов. Ранее мы писали, что темнокожих футболистов призвали покинуть чемпионат Италии.

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