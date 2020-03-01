Фанаты "Лиона" и "Сент-Этьена" устроили массовое побоище перед очной встречей команд

Болельщики встретились в переулке на улице Лиона

В Лионе произошла драку между болельщиками местного клуба и фанатами "Сент-Этьена", сообщает L'Equipe. Стычка произошла накануне очного матча клубов. В ожесточенной стычке приняли участие десятки болельщиков с обеих сторон. Фанаты использовали фаеры, а также острые предметы. "Лион" и "Сенгт-Этьен" должны сыграть между собой 1 марта.

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В 26 встречах "Лион" набрал 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" располагается на 16-м месте. Последний раз в Лионе "Сент-Этьен" одерживал победу в 2014 году.

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На этой неделе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лион" обыграл туринский "Ювентус".Французский клуб неожиданно обыграл туринцев в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Обзор матча Лиги чемпионов:

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