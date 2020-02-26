Лион поставил Роналду и "Ювентус" на колени: обзор матча Лиги чемпионов

Французский "Лион" шокировал "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ткачи" дали бой чемпиону Италии и вполне заслуженно переиграли грозного соперника благодаря голу Тузара в первом тайме. Как ни пытались Роналду и компания отыграться, но за первые 80 минут даже ни разу не попали в створ ворот. Подробное описание всех ключевых моментов матча в нашем онлайне "Лион" – "Ювентус".

"Лион" – "Ювентус" – 1:0

Гол: Тузар (31)

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Денайер, Марсал, Дюбуа, Тузар, Бруно Гимараэс, Ауар, Корне, Токо-Экамби (Терье, 66), Дембеле.

"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Рабьо, Пьянич (Рэмзи, 62), Бентанкур, Куадрадо (Игуаин, 70), Роналду, Дибала.

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Предупреждения: Марсело (28), Корне (61).

В параллельном матче "Реал" уступил на своем стадионе "Манчестер Сити". На гол Иско англичане ответили точным ударом Габриэла Жезуса, а спустя несколько минут Кевин де Брюйне реализовал пенальти.

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Напомним, что в четверг "Шахтер" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" в Лиссабоне. "Бенфика" – "Шахтер" смотреть трансляцию онлайн можно на нашем сайте.

Гол Тузара:

Обзор 1-го тайма:

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