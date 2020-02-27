Неугомонный Серхио Рамос отметился тремя рекордами Лиги чемпионов в матче "Реала" с "Манчестер Сити"

Защитник сыграл в турнире 124 матча и получил четыре красные карточки

В среду вечером состоялось еще два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Как мы сообщали, "Реал" проиграл "Манчестер Сити" в Мадриде со счетом 1:2.

В поединке на стадионе "Сантьяго Бернабеу" защитник "Реала" Серхио Рамос обновил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов. Встрече с англичанами оказалась для него 124-й в Лиге чемпионов. Причем все он начинал в стартовом составе! Предыдущее достижение принадлежало легендарному вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, сыгравшему 123 матча. В последнее время кипер в основном проводит время на лавке запасных итальянского гранда.

Читайте также, как Гвардиола установил суперрекорд в матче с "Реалом".

Реклама

Смотрите обзор поединка "Реал" – "Манчестер Сити".

Рамос оказался причастным еще к двумя достижениям. Правда, с негативным оттенком. Мало того, что его команда проиграла на своем поле, так многолетний капитан "Реала" получил еще и красную карточку. Для 33-летнего защитника она стала четвертой в элитном евротурнире. По этому достижение Серхио догнал нидерландского полузащитника Эдгара Давидса и шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Зато Рамос всех обскакал по количеству "прямых" красных карточек. У испанца их набралось сразу три, чего не "достиг" никто из участников Лиги чемпионов. Всего же в его карьере 27 удалений в 903 матчах.

Также в среду "Лион" победил "Ювентус" в первой встрече 1/8 финала.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама