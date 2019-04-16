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Фанаты "Ювентуса" не собираются поддерживать команду в игре с "Аяксом"

Сегодня, 21:02

Туринские болельщики протестуют против высоких цен на билеты

Голландские фаны не бросают "Аякс"
Голландские фаны не бросают "Аякс". Фото: AFP

Болельщики туринского "Ювентуса" в знак протеста не собираются поддерживать команду в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов с амстердамским "Аяксом", который состоится сегодня, 16 апреля. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Аякс". По данным источника, фанаты протестуют против повышения цен на билеты.

Ожидается, что матч с "Аяксом" принесет "Ювентусу" рекордный доход, побив прежнее достижение, которое было установлено в ответном встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (3:0). После игры с мадридским клубом казна "Ювентуса" пополнилась 5,5 млн евро, вырученных за билеты.

За пределами стадиона фанаты развесили баннеры со знаком евро и надписью: "Какое значение имеет шум, если получаешь рекордный доход?"

Ранее мы писали, что итальянская полиция задержала 54 болельщиков "Аякса", имевших при себе оружие, накануне ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Ювентуса". Эти фанаты будут депортированы в Голландию.

Неделю назад в Амстердаме "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью – 1:1. На последней минуте первого тайма счет открыл Роналду, а на первой минуте второй половины игры Нерес поразил ворота туринцев.

 

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Тег болельщики, Лига чемпионов, Ювентус Турин

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Championat.ru

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