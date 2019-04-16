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Полсотни фанов "Аякса" депортируют из Италии

Сегодня, 11:31

Болельщики с оружием приехали на матч Лиги чемпионов

Первый матч завершился вничью
Первый матч завершился вничью. Фото: AFP

Итальянская полиция задержала 54 болельщиков "Аякса", имевших при себе оружие, накануне ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Ювентуса". Эти фанаты будут депортированы в Голландию. Поединок состоится 16 апреля в Турине и начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Аякс".

Автобусы с фанатами "Аякса" были остановлены на окраине Турина. В автобусах были обнаружены бронированные перчатки, ножи, каппы, различные фейерверки и дымовые шашки. Полиция в Турине находится в состоянии повышенной готовности после столкновений между болельщиками "Аякса" и "Ювентуса" перед первой игрой в Амстердаме (1:1), когда полиции пришлось использовать водометы, а более 130 фанатов были арестованы.

Неделю назад в Амстердаме "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью – 1:1. На последней минуте первого тайма счет открыл Роналду, а на первой минуте второй половины игры Нерес поразил ворота туринцев.

Букмекеры. Котировки на проход "Ювентуса" – 1.30, на проход "Аякса" – 3.35. Что касается сегодняшней игры, коэффициент на победу "Ювентуса" – 1.67, на ничью – 3.90, на победу "Аякса" – 5.25.


Ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов

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Тег болельщики, Лига чемпионов, Ювентус Турин, Аякс Амстердам

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sport24.ru

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