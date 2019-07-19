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Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок Африки

19 июля, 23:57

В финальном поединке алжирцы минимально обыграли Сенегал

Победный удар Бунеджа
Победный удар Бунеджа. Фото: AFP

В Каире состоялся финальный матч Кубка африканских наций, в котором сошлись сборные Сенегала и Алжира. Второй раз в своей истории континентальный трофей выиграли алжирцы. И все благодаря точному удару форварда Багдада Бунеджа, который отличился уже на второй минуте поединка. Победа Алжира – 1:0.

Ранее алжирцы становились чемпионами в 1990 году. Кроме того, они завоевали "серебро" в 1980 году, и брали "бронзу" в 1984 и 1988 годах. Сенегал второй раз в истории играл в финале Кубка Африки. В 2002 году сенегальцы уступили трофей Камеруну в серии пенальти.

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Самой титулованной командой континента является сборная Египта. "Фараоны" семь раз становились победителями Кубка Африки, правда, в последний раз в 2010 году.

Напомним, что в матче за третье место на Кубке африканских наций сборная Нигерии минимально обыграла национальную команду Туниса – 1:0. 

Также сообщалось, что бывший одноклубник Шевченко уволен с поста тренера сборной Камеруна. "Неукротимые львы" остались без своего наставника Кларенса Зеедорфа после вылета в 1/8 финала Кубка Африки.

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Тег футбол, Кубок Африки, сборная Алжира, сборная Сенегала

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Сегодня|Спорт

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