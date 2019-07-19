Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок Африки

В финальном поединке алжирцы минимально обыграли Сенегал

Победный удар Бунеджа. Фото: AFP

В Каире состоялся финальный матч Кубка африканских наций, в котором сошлись сборные Сенегала и Алжира. Второй раз в своей истории континентальный трофей выиграли алжирцы. И все благодаря точному удару форварда Багдада Бунеджа, который отличился уже на второй минуте поединка. Победа Алжира – 1:0.

Ранее алжирцы становились чемпионами в 1990 году. Кроме того, они завоевали "серебро" в 1980 году, и брали "бронзу" в 1984 и 1988 годах. Сенегал второй раз в истории играл в финале Кубка Африки. В 2002 году сенегальцы уступили трофей Камеруну в серии пенальти.

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Самой титулованной командой континента является сборная Египта. "Фараоны" семь раз становились победителями Кубка Африки, правда, в последний раз в 2010 году.

Напомним, что в матче за третье место на Кубке африканских наций сборная Нигерии минимально обыграла национальную команду Туниса – 1:0.

Также сообщалось, что бывший одноклубник Шевченко уволен с поста тренера сборной Камеруна. "Неукротимые львы" остались без своего наставника Кларенса Зеедорфа после вылета в 1/8 финала Кубка Африки.

Смотрите, как забивает самый результативный африканец чемпионата Украины – сенегалец Матар Дийе из "Олимпика"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок Африки". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"