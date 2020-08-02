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Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавируса

2 августа, 21:26

Олег Люлька Олег Люлька

"Кайсериспор" Артема Кравца, который должен был опуститься во второй дивизион, остается в элите

В следующем сезоне турецкая Суперлига расширится до 21 команды, сообщает Федерация футбола Турции на своем сайте. Организация приняла решение увеличить количество команд-участниц лиги до 21. Причиной послужили проблемы некоторых клубов в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что они могли повлиять на результаты.

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Таким образом, "Кайсериспор" Артема Кравца, который должен был понизиться в классе, останется в турецкой Суперлиге. Также избежит вылета "Анкарагюджю", за который на правах аренды выступал динамовец Жерсон Родригес. Напомним, турецкий клуб досрочно расторг с ним контракт из-за драки с капитаном команды Анте Кулушичем.

При этом к высшему дивизиону турецкого футбола в новом сезоне присоединятся следующие клубы: "Хатайспор", "Эрзурумспор" и "Фатих Карагюмрюк".

Отметим, что в завершившемся чемпионате Турции экс-динамовец Артем Кравец забил 8 голов в 19 матчах, став вторым бомбардиром "Кайсериспора". При этом после недавнего развода с женой Кравец покинул соцсети.

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Артем Кравец

Артем Кравец / Фото: Instagram

Напомним, что за много лет в "Динамо", которое Артем покинул три года назад, он забил 33 гола, главные из которых пришлись на ответную игру 1/16 Кубка УЕФА-2009 с "Валенсией". Тогда Кравец отличился дублем, сделавшим его суперзвездой киевлян.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Турции Артем Кравец коронавирус Кайсериспор

Источник: XSport

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