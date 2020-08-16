Унижение "Манчестер Сити" в смешных фотожабах: пытки Стерлинга, Пеп задумал убийство и гнев шейха

Болельщики представляли, как Гвардиола наказывает Стерлинга и ищет билеты в Барселону

После неожиданного поражения главного фаворита Лиги чемпионов "Манчестер Сити" от рук "Лиона" в 1/4 финала (1:3), фанаты в соцсетях от души посмеялись над английским грандом. А особенно досталось его нападающему Рахиму Стерлингу, который не попал по пустым воротам при счете 1:2.

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"Шейх Мансур после окончания игрового времени", – подписал видео Footy Humour, имея в виду гнев шейха Мансура ибн Зайд Аль Нахайяна, который владеет "Манчестер Сити".

"Рахим Стерлинг приехал на тренировку "МанСити" в следующем сезоне", – пошутил Footy Humour, намекая, что нападающего, который не попал по пустым воротам "Лиона", теперь просто не пустят на занятия.

"Мюнхенская "Бавария" не побьет вас, если вы не дойдете до полуфинала".

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"Что произошло на самом деле", – написал ресурс по поводу эпизода с незабитым мячом Стерлинга. Видимо, английский футболист просто не захотел оказаться на месте "Барселоны" и попасть под каток "Баварии" в полуфинале.

"Рахим Стерлинг в матче с "Лионом", – подписал видео с промахом один из пользователей.

"Стерлинг в раздевалке "горожан" сегодня вечером", – снова досталось нападающему.

"Пеп Гвардиола, когда нашел Стерлинга в раздевалке", – пишет GOAT Of Football.

"Что искал сегодня Гвардиола", – пишет BlissfulBaldock, говоря о поисках тренера "Сити" в интернете. И там, судя по посту, он искал "перелет в Барселону", "адрес Стерлинга", "сколько лет дают за убийство", "где лучше купить пистолет", "кто работает c VAR",

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"Пеп Гвардиола сегодня в раздевалке".

"Пеп Гвардиола и его парни после того, как успешно избежали мюнхенской "Баварии" в полуфинале".

Смотрите, как "МанСити" проиграл "Лиону"

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