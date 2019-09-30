ФИФА обязала "Кардифф" заплатить 6 млн за трансфер погибшего футболиста

Футболист Эмилиано Сала погиб во время перелета в Уэльс / Фото: AFP

ФИФА вынесла решение по поводу спора "Кардиффа" и "Нанта" об оплате за погибшего нападающего Эмилиано Салу. Команду из столицы Уэльса обязали заплатить 6 миллионов евро. Данная сумма должна была стать первым платежом "Кардиффа" за переход игрока. Сами клубы прийти к договоренности не смогли.

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"Кардифф" должен был заплатить 15 миллионов фунтов за футболиста, но в итоге отказался, настаивая на том, что необходимые для завершения сделки условия не были выполнены французской стороной, а Сала не был зарегистрирован в качестве игрока АПЛ.

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Ранее стало известно, что Эмилиано Сала отравился угарным газом перед крушением самолета. Аргентинец умирал в страшных муках – объявлены выводы по расследованию авиационной трагедии.

28-летний Сала в январе этого года перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 15 миллионов фунтов. По пути из Франции в Великобританию он разбился в авиакатастрофе на частном самолете. Вместе с Салой погиб пилот Дэвид Ибботсон. Тело футболиста было обнаружено на дне Ла-Манша 3 февраля. Тело Ибботсона не найдено до сих пор.

Как сообщалось ранее, отец погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы не перенес утраты и скончался спустя три месяца. Орасио Сала умер от инфаркта в своем доме в городе Прогресо аргентинской провинции Санта-Фе.

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