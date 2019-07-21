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Финалисты ЛЧ заинтересовались игроком "Шахтера" за 100 миллионов евро

21 июля, 11:40

"Тоттенхэм" положил глаз на одного из ведущих футболистов чемпионов Украины – бразильца Исмаили

Исмаили на ходу
Исмаили на ходу. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Финалист предыдущей Лиги чемпионов "Тоттенхэм" заинтересовался защитником "Шахтера" Исмаили. Об этом сообщает авторитетный итальянский портал Calciomercato. "Шпоры" рассматривают кандидатуру бразильца наряду с Эльсеидом Хюсаем из "Наполи" и Алессандро Флоренци из "Ромы", возглавляемой экс-наставником "горняков" Паулу Фонсекой.

Смотрите, как Исмаили забивает в Лиге чемпионов

Как сообщалось на днях, "Тоттенхэм" продал своего флангового защитника Триппьера в "Атлетико" за 22 млн евро. При этом Киран стал первым англичанином за последние 95 лет, который будет защищать цвета "матрасников". Теперь "шпоры" намерены укрепить свою оборону.

Отметим, что ранее "Шахтер" назвал сумму, с которой начнет думать о трансфере Исмаили. "Его отступная стоимость по контракту составляет 100 млн евро, – заявил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин". - Когда мы получим предложение в 50 миллионов евро за Исмаили, мы только тогда начнем думать, чтобы вступать в переговорный процесс по игроку".

В данный момент Исмаили в составе "Шахтера" готовится к матчу за Суперкубок Украины с "Динамо", который состоится в Одессе 28 июля. Накануне бразилец принял участие в последнем спарринге "горняков" перед стартом сезона, в котором "Шахтер" разгромил "Олимпик" со счетом 3:0.

Смотрите еще один гол-красавец в исполнении Исмаили

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Тег Шахтер Донецк, Тоттенхэм, Исмаили

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Сегодня|Спорт

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