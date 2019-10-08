Финалисты Лиги чемпионов готовят грандиозную чистку: названы имена пятерки лишних

Эриксену могут указать на выход / Фото: Reuters

Финалист предыдущей Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" готов расстаться сразу с пятерыми футболистами основы в зимнее трансферное окно, сообщает The Times. По информации издания, в январе "шпоры" могут продать защитников Сержа Орье и Дэнни Роуза, а также полузащитников Эрика Дайера, Кристиана Эриксена и Виктора Ваньяму.

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Данная инициатива исходит от главного тренера команды Маурисио Почеттино, который недоволен результатами на старте нынешнего сезона и считает, что составу необходима перестройка. При этом утверждается, что в "Тоттенхэме" в настоящий момент не лучшая атмосфера и во многом это связано с тем, что некоторые игроки знают о готовности клуба расстаться с ними.

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Отметим, что после восьми туров "Тоттенхэм" занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 11 очками в активе, на 13 очков отставая от лидирующего в первенстве "Ливерпуля".

При этом "шпоры" крайне неудачно стартовали в нынешней Лиге чемпионов – на выезде сыграли вничью 2:2 с "Олимпиакосом", хотя по ходу встречи вели со счетом 2:0, а после этого "Тоттенхэм" проиграл на своем поле "Баварии" 2:7, что стало самым крупным домашним поражением английских клубов в еврокубках за всю историю.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Бавария" (2:7)

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