"Это фантастика": Олег Блохин сравнил свою сборную Украины с командой Андрея Шевченко

Андрей Шевченко и Олег Блохин / Фото: Getty Images

Бывший тренер национальной сборной Олег Блохин, наблюдавший с трибун НСК "Олимпийский" за матчем Украина – Португалия, поделился своими впечатлениями от этого феерического поединка, а также отреагировал на просьбу сравнить нынешнюю команду "сине-желтых", возглавляемую Андреем Шевченко, с той, которая под руководством Блохина дошла до четвертьфинала ЧМ-2006.

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- Олег Владимирович, стала ли для вас неожиданной победа украинцев над Португалией в Киеве, после которой сборная досрочно завоевала путевку на Евро?

- Конечно, выход на Евро – это колоссальный успех для сборной Украины и радость для всей страны. Но вот результат матча с Португалией я бы для себя неожиданным не назвал. Всегда надо играть на победу, а там уже как получится. Думаю, ребята так и настраивались.

Олег Блохин с Андреем Шевченко / Фото: AFP

- Уже по итогам первого тайма чемпионы Европы "горели" в Киеве 0:2.

- Да, и это фантастика! – говорит Блохин. – Португальцы плохо играли в первом тайме. Им повезло, что украинцы не забили третий гол во втором тайме, когда Коноплянка выходил один на один. Если бы счет стал 3:0, это было бы уже унижением для чемпионов Европы. Но потом игра сложилась по-другому, пришлось понервничать.

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- Можно ли сравнить нынешнюю сборную Украины с командой, которая вышла на чемпионат мира 2006 года в Германии?

- Нет, конечно. Много лет прошло, не стоит сравнивать. Тогда был другой подбор футболистов, были тоже свои звезды. Это было другое поколение ребят. Но приятно, что наш футбол не стоит на месте, сборная двигается вперед, опять вышли на Евро. Сборная демонстрирует современную игру мировых стандартов. Желаю команде не останавливаться на достигнутом, добиваться новых побед.

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- Андрей Шевченко состоялся как тренер? Посрамил скептиков?

- Подождите… Не могу так сказать, потому что он сам говорил, что еще учится. Но у него все впереди. Желаю ему прогрессировать, расти дальше.

- Что вам больше всего нравится в нынешней сборной Украины?

- Хороший вопрос… Больше всего нравятся победы и результат. Можно плохо играть, но всегда все определяет счет на табло. Нравится, что у нас в сборной молодая команда, талантливые перспективные игроки. Есть ребята, которые создают креатив. Есть победы, что привлекает болельщиков, которые идут на стадион поддерживать сборную. Сборная создала праздник, это приятно. Поэтому поедем на Евро и будем там болеть за нашу команду. Хочу пожелать ей там успеха, а Шевченко не останавливаться на достигнутом, – заключил Олег Блохин в интервью SportArena.

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Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил после матча украинцев с португальцами знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси".

Напомним, на Евро-2020 уже вышли шесть сборных – помимо Украины, это команды Италии, Испании, Бельгии, Италии, Польши и России. А вот земляки Макгрегора под угрозой: Ирландии грозит пропуск Евро после пощечины от Швейцарии.

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