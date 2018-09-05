Фонсека и другие топ-тренеры Европы попросили УЕФА пересмотреть ключевое правило в футболе

Наставники считают, что сегодня правило выездного гола должно быть отменено

Как заявил директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти, европейские топ-тренеры клубов, которые встретились на форуме в Ньоне, обратились в УЕФА с просьбой пересмотреть правило выездного гола в еврокубках. Напомним, что форум топ-тренеров клубов Европы посетил наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

"Тренеры считают, что забить гол в гостях сейчас не так сложно, как раньше. Поэтому они полагают, что правило выездного гола должно быть пересмотрено. Мы это сделаем. В своем обращении тренеры подчеркнули, что ситуация в футболе поменялась и значимость выездного гола сейчас уже не та, что была много лет назад, когда ввели это правило", – приводит слова Маркетти Reuters.

Кроме Фонсеки в форуме приняли участие Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Наполи"), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл"), Сержиу Консейсау ("Порту"), Унаи Эмери ("Арсенал"), Руди Гарсия ("Марсель"), Шенол Гюнеш ("Бешикташ"), Хулен Лопетеги ("Реал"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Томас Тухель ("ПСЖ") и Арсен Венгер (экс-наставник "Арсенала").

Напомним, что ФИФА одобрила использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018. VAR необходима для того, чтобы избежать ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти, прямом удалении игроков и ошибочном наказании футболистов желтыми или красными карточками.

А вот в Лиге чемпионов арбитры продолжат справляться со сложными моментами самостоятельно. Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что система видеопомощи арбитрам не будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне.