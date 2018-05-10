Фонсека: "Уверен в абсолютной закономерности нашей победы"

Пресс-конференция главного тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки после завоевания Кубка Украины. Напомним, в финале турнира "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 2:0. Голами отметились Факундо Феррейра и Ярослав Ракицкий. Донецкий клуб установил новый рекорд турнира, завоевав 12-й трофей в истории.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. Видео голов финала Кубка Украины в Днепре.

– Добрый вечер. Прежде всего отмечу отличное зрелище: полный стадион, фантастическая атмосфера, болельщики поддерживали свои команды – великолепный праздник! Соперники уважали друг друга, не возникло конфликтов и проблем. Хочу похвалить арбитров – на мой взгляд, великолепное судейство. Мы заслуженно выиграли, поскольку все 90 минут были лучше и ближе к забитым мячам. Первый тайм получился тактическим и без явных голевых моментов, а второй "Шахтер" во всех аспектах провел сильнее "Динамо". Уверен в абсолютной закономерности нашей победы.

– Прокомментируйте выход в стартовом составе Алана Патрика, а не Коваленко.

– Виктор играл последний матч. У нас было на день меньше отдыха, чем у оппонента, поэтому хотели немного обновить команду – речь о физическом состоянии футболистов. Плюс у Алана есть ряд лучших характеристик для противостояния с "Динамо", которое быстро садится в оборону. Причина только в этом.

– Как здоровье Патрика и Бутко?

– По Богдану ситуацию еще оцениваем, а в случае с Аланом был удар. На поле он почувствовал себя хуже, но сейчас все нормально.

– Для "Шахтера" принципиально взять верх над "Динамо" в последнем туре чемпионата?

– Нужно выиграть еще один матч. Предстоит сложная встреча с "Вересом". Мы хотим победить, и если это произойдет, то в последнем туре уже не будет такой надобности. Завтра же начинаем готовиться к ближайшему поединку.

– Ходят слухи об интересе к вам английских клубов. Они контактировали с вашим агентом?

– Абсолютно нормально, когда существует интерес из других стран. Мы побеждаем здесь, провели отличную кампанию в Лиге чемпионов. На данный момент я полностью сфокусирован на "Шахтере". Главное для нас – выиграть чемпионат.

Ранее победу "Шахтера" в Кубке Украины прокомментировал президент клуба Ринат Ахметов: Завоевать трофей очень трудно, но удерживать его несколько сезонов – гораздо труднее.