Форвард сборной Англии ощипал "Сорок" и получил больше двух сотен

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Тоттенхэм" на выезде сумел переиграть "Ньюкасл" со счетом 3:1. Команда Жозе Моуринью одержала вторую победу подряд. Ранее "Шпоры" вырвали победу в юбилейном дерби Северного Лондона.

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На 27-й минуте гостей вперед вывел Сон Хын Мин. На 56-й минуте равновесие восстановил Мэтт Ритчи – 1:1. Однако затем дубль в составе "Тоттенхэма" оформил Гарри Кейн, который и гарантировал победу лондонскому коллективу. Таким образом английский форвард сумел достичь знаковой отметки в 200, а затем и 201 гол за карьеру. Чтобы дойти до этого показателя, ему понадобилось провести 350 матчей.

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Три очка вывели "Шпор" на седьмое место в турнирной таблице и они продолжают борьбу за место в Лиге Европы. До шестого места и расположившегося на нем "Вулверхэмптона" всего одно очко. А "Ньюкасл" пока сохраняют за собой 13-ю позицию. В следующем туре "Тоттенхэм" будет принимать "Лестер", а "Сороки" сыграют в гостях с "Брайтоном".

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Ранее мы сообщали, что английская Премьер-лига признала ошибки с назначением пенальти сразу в трех матчах дня.

Смотрите, как "Тоттенхэм" выступал в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

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