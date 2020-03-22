"Фото военной колонны, вывозящей гробы из Бергамо, стало ударом по лицу": тренер сборной Италии – об аде на земле

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини рассказал о том, как пандемия коронавируса затронула его окружение. Отметим, что, по последним данным, от COVID-19 в Италии скончалось 4 825 людей – это мировой рекорд.

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"Я беспокоюсь за родителей, пускай они и чувствуют себя хорошо. Звонила сестра и сказала, что друг детства умер от коронавируса. Он играл со мной в футбол, когда мы были мальчишками. Он работал в благотворительной организации, – поделился 55-летний Роберто Манчини в комментарии La Gazzetta dello Sport. – Вид колонны военных машин, вывозящих гробы из Бергамо, был как удар по лицу. Это ад на земле, к которому никто не был готов. Мысль о том, что люди умирают из-за отсутствия коек в отделениях интенсивной терапии, абсурдна. Однако наши врачи проделывают героическую работу, я верю в них. Вот почему я даже не рассматриваю возможность покинуть Италию"

Роберто Манчини / Фото: AFP

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Ранее мы рассказывали, что в итальянском "Ювентусе" зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Он был диагностирован у защитника Даниэле Ругани, полузащитника Блеза Матюиди и форварда туринцев Пауло Дибалы.

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