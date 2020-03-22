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Игрок "Наполи" не скучает на карантине: футболист сменил профессию и "открыл" свое вкусное дело

22 марта, 11:36

Максим Перепелица

Лоренсо Инсинье со скуки начала работать пицейолой

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье во время карантина из-за пандемии коронавируса занялся готовкой. Итальянец приготовил пиццу под итальянские музыкальные мотивы, а в комментарии к посту в шутку написал, что пиццерия Инсинье открыта. Видео футболист опубликовал в Instagram.

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Чемпионат Италии был приостановлен из-за коронавируса. Италия занимает второе место в мире по распространению болезни. Ранее президент Ассоциации футболистов Италии Домиано Томмази выразил надежду, что если все будет хорошо, чемпионат может возобновиться в мае или июне.

Отметим, что среди жертв коронавирусной пандемии в Италии оказались и две украинки – Раиса Малышева и пока что неназванная женщина со Львовской области. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае.

Ранее мы рассказывали, что в "Ювентусе" зарегистрировано три случая заражения. Ранее коронавирус был диагностирован у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди

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чемпионат Италии Наполи коронавирус Лоренцо Инсинье

Источник: Сегодня|Спорт

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