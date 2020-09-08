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Франция – Хорватия: прогноз на матч от футбольного комментатора

8 сентября, 12:33

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов считает, что в повторении финала чемпионата мира хорваты не смогут забить гол

Центральный матч сегодняшнего дня в Лиге наций – противостояние сборных Франции и Хорватии. Этот поединок пройдет на арене "Стад де Франс" без зрителей и начнется в 21:45. В ожидании матча (онлайн Франция – Хорватия с видеоповторами) предлагаем послушать анонс и прогноз на игру от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

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Повторение финала чемпионата мира-2018 года. Тогда французы добыли уверенную победу (4:2). Да и вообще в истории их противостояний хорваты ни разу не побеждали – четыре поражения, две ничьих. Сейчас на счету команды Дешама серия из шести матчей без поражений. Несколько дней назад они не без труда обыграли на выезде сборную Швеции (1:0), единственный гол забил Киллиан Мбаппе, а в финале встречи Антуан Гризманн не реализовал пенальти, уже третий кряду в составе сборной.

Вместе с тем Дешам начал использовать новую тактическую схему с тремя центральными защитниками. Также тренер вызывал троих новичков – Меньяна, Камавингу и Упамекано. Последний уже дебютировал и отыграл весь матч. В целом у "Ле Бле" не все складывалось гладко, но месье Дешам остался доволен содержанием.

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Хорваты накануне без единого шанса были разгромлены Португалией, игравшей без Криштиану Роналду в Порту (1:4).

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Златко Далич в поиске нового вратаря, он перестраивает защиту и надеется найти качественную замену звездам – Модричу и Ракитичу, завершившим карьеру на международном уровне. Финалисты еврокубков Перишич и Брозович против португальцев вышли на замену во втором тайме и немного освежили игру. Вероятно, теперь они сыграют в основе.

Хорваты в предыдущем матче совершенно не убедили, так что французы выглядят однозначными фаворитами. Хотя, судя по их игре, легко им не будет. Я бы доверился победе хозяев, также, думаю, сборная Франции не пропустит.

Матч Франция – Хорватия в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор поединка будет доступен на следующий день на канале "Футбол 2" в 10:05 и на канале "Футбол 1" в 19:20.

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прогноз анонс сборная Хорватии сборная Франции Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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