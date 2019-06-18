Франция, Норвегия и Нигерия вышли в плей-офф женского чемпионата мира по футболу

Футболистки сборной Франции обыграли Нигерию, Норвегия одержала победу над Кореей на ЧМ

Сборная Франции выиграла свою группу на женском ЧМ-2019. Фото: AFP

На женском чемпионате мира по футболу, который проходит во Франции, проходят поединки третьего тура группового этапа. Хозяйки турнира, футболистки сборной Франции, одержали победу над командой Нигерии. Матч завершился со счетом 1:0. Единственный мяч в этом матче был забит с пенальти. На 75-й минуте нигерийские футболистки остались в меньшинстве: Нгози Эбере была удалена с поля по сумме двух желтых карточек.

В параллельной встрече сборная Норвегии обыграла Южную Корею со счетом 2:1. Отметим, что оба гола у сборной Норвегии были забиты с пенальти.

По итогам этих матчей сборные Франции и Норвегии гарантировали себе участие в плей-офф женского ЧМ-2019. Команда Нигерии прошла в следующий тур благодаря позиции в рейтинге команд, занявших третьи места. Кореянки же не сумели набрать ни одного очка в трех матчах.

Напомним, мировое первенство продлится по 7 июля. Ранее сразу три команды вышли в плей-офф женского чемпионата мира из группы В. Сборная Германии выиграла группу, команды Испании и Китая набрали одинаковое количество очков и тоже получили место в плей-офф женского ЧМ-2019.

Нигерия – Франция – 0:1 (0:0)

Гол: Ренар (79, с пенальти)

Корея – Норвегия – 1:2 (0:1)

Голы: Мин-джи (78) – Хансен (5, с пенальти), Херловсен (51, с пенальти)

Также мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.

Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

Ранее американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.

Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

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