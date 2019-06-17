Сразу три команды вышли в плей-офф женского чемпионата мира из группы В

Сборная Германии выиграла группу, команды Испании и Китая набрали одинаковое количество очков и тоже получили место в плей-офф женского ЧМ-2019

Женский ЧМ-2019. Немки громят ЮАР со счетом 4:0. Фото: AFP

Во Франции проходят поединки заключительного тура группового этапа женского чемпионата мира по футболу. Сборная Германии в понедельник разгромила команду ЮАР. Встреча завершилась со счетом 4:0. Немки трижды поразили ворота соперниц к 40-й минуте игры, а во втором тайме забили еще один гол. Благодаря этой победе сборная Германии гарантировала себе участие в играх на выбывание, а команда ЮАР не сумела набрать ни одного очка в трех матчах.

В параллельном матче сборная Китая встретилась с командой Испании. По итогам ничейного результата в этом матче Испания прошла в следующий тур со второго места, а Китай обеспечил себе участие в играх на выбывание благодаря позиции в рейтинге команд, занявших третьи места.

Ранее американские футболистки установили рекорд победной серии на чемпионатах мира. В групповом этапе женского ЧМ-2019 сборная США разгромила команду Чили со счетом 3:0.

Как сообщалось ранее, тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни". Ямайские футболистки потерпели крупное поражение на чемпионате мира.

Также мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.

Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

Ранее американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.

Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

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