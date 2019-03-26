Франция уничтожила Исландию, а Шева встал в один ряд с Блохиным: все результаты понедельника в отборе Евро-2020
День разгромов на пути в финальную часть Евро: Англия вынесла Черногорию, а турки смели со своего пути Молдову
Матчи понедельника в отборе на Евро-2020 принесли валидольную победу сборной Украины над Люксембургом и очередную ничью действующих чемпионов Старого Света португальцев, которые с такими темпами рискуют пролететь мимо путевки на следующий ЧЕ. Чему, впрочем, в Украине будут только рады.
Андрей Шевченко едва не вошел в историю сборной Украины со знаком "минус". До него мы неизменно обыгрывали Люксембург со счетом 3:0 – дважды это делал Михаил Фоменко, один раз – Олег Блохин. Нынешний коуч "сине-желтых" мог стать первым украинским наставником, не сумевшим справиться с "карликом". Однако футбольная фортуна сделала подарок украинцам в виде автогола Жерома Родригеса на 93-й минуте, позволив нам выиграть и четвертый кряду поединок у Люксембурга – пусть и с не таким убедительным счетом 2:1. Таким образом мы ушли на весенние каникулы в отборе во главе своей группы.
Из других результатов понедельника отметим разгромы, которые Франция учинила исландцам, Турция – Молдове, а англичане – Черногории.
Все результаты понедельника, 25 марта, в отборе Евро-2020
- Группа А
- Косово - Болгария – 1:1
- Черногория - Англия – 1:5
- Группа H
- Франция - Исландия – 4:0
- Андорра - Албания – 0:3
- Турция - Молдова – 4:0
Как сообщалось ранее, Португалия в матче с Сербией потеряла очки и Роналду.
Также сообщалось, что 15 последних голов сборной Италии забили 15 разных игроков.
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