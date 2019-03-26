Португалия в матче с Сербией потеряла очки и Роналду: Украина как минимум до 7 июня – лидер группы
Обзор матча главных соперников нашей сборной по отбору, который завершился выгодной для украинцев ничьей
В другом матче отборочной группы В чемпионы Европы португальцы принимали Сербию. Поединок завершился вничью – 1:1. Благодаря чему сборная Украины, вымучившая в параллельной встрече победу над Люксембургом (2:1), вышла в лидеры группы.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил повреждение на 29-й минуте встречи и покинул поле. У форварда "Ювентуса" – мышечная травма правого бедра. Вместо него вышел полузащитник Пицци.
Видеообзор матча Португалия – Сербия (1:1)
Первый тайм
Второй тайм
Португалия - Сербия 1:1
Голы: Данилу, 41 - Тадич, 7 пен
Португалия: Патрисиу - Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру - Карвальо, Данилу, Р. Силва (Гедеш, 84) - Б. Силва, Соуза (А. Силва, 58), Роналду (Пицци, 30).
Сербия: Дмитрович - Рукавина, Миленкович, Спахич, Младенович - Гачинович (Радоньич, 21), Максимович - Лазович (Живкович, 69), Тадич, Льяич (Милинкович-Савич, 88) - А. Митрович.
Турнирное положение группы В
- 7 июня: Украина – Сербия
- 10 июня: Украина – Люксембург
- 7 сентября: Литва – Украина
- 11 октября: Украина – Литва
- 14 октября: Украина – Португалия
- 17 ноября: Сербия – Украина
Напомним, напрямую на Евро-2020 выходят две лучшие сборные группы.
Как сообщалось ранее, вратарь сборной Италии пропустил матч отбора Евро-2020 из-за бутылки.
Также сообщалось, что динамовец, "похоронивший" киевлян в матче с "Челси", обыграл вице-чемпионов мира.
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