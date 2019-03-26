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Португалия в матче с Сербией потеряла очки и Роналду: Украина как минимум до 7 июня – лидер группы

Сегодня, 00:28

Обзор матча главных соперников нашей сборной по отбору, который завершился выгодной для украинцев ничьей

Травма Роналду
Травма Роналду. Фото: AFP
Португалия в матче с Сербией потеряла очки и Роналду: Украина как минимум до 7 июня – лидер группы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/955/442/5c9955442bd27.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/955/442/5c9955442bd27.png Футбол Обзор матча главных соперников нашей сборной по отбору, который завершился выгодной для украинцев ничьей

В другом матче отборочной группы В чемпионы Европы португальцы принимали Сербию. Поединок завершился вничью – 1:1. Благодаря чему сборная Украины, вымучившая в параллельной встрече победу над Люксембургом (2:1), вышла в лидеры группы.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил повреждение на 29-й минуте встречи и покинул поле. У форварда "Ювентуса" – мышечная травма правого бедра. Вместо него вышел полузащитник Пицци.

Видеообзор матча Португалия – Сербия (1:1)

Первый тайм

Второй тайм

Португалия - Сербия 1:1
Голы: Данилу, 41 - Тадич, 7 пен

Португалия: Патрисиу - Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру - Карвальо, Данилу, Р. Силва (Гедеш, 84) - Б. Силва, Соуза (А. Силва, 58), Роналду (Пицци, 30).

Сербия: Дмитрович - Рукавина, Миленкович, Спахич, Младенович - Гачинович (Радоньич, 21), Максимович - Лазович (Живкович, 69), Тадич, Льяич (Милинкович-Савич, 88) - А. Митрович.

Турнирное положение группы В

  • 7 июня: Украина – Сербия
  • 10 июня: Украина – Люксембург
  • 7 сентября: Литва – Украина
  • 11 октября: Украина – Литва
  • 14 октября: Украина – Португалия
  • 17 ноября: Сербия – Украина

Напомним, напрямую на Евро-2020 выходят две лучшие сборные группы.

Как сообщалось ранее, вратарь сборной Италии пропустил матч отбора Евро-2020 из-за бутылки.

Также сообщалось, что динамовец, "похоронивший" киевлян в матче с "Челси", обыграл вице-чемпионов мира.

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Тег Сборная Украины, Криштиану Роналду, сборная Португалии, сборная Сербии, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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