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Француженки в дополнительное время дожали Бразилию и пробились в четвертьфинал ЧМ-2019

24 июня, 09:24

Хозяйки чемпионата мира по футболу в 1/8 финала обыграли сборную Бразилии со счетом 2:1

Француженки обыграли сборную Бразилии в 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу
Француженки обыграли сборную Бразилии в 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу. Фото: AFP

На женском чемпионате мира по футболу проходят поединки стартового раунда плей-офф. Хозяйки чемпионата, футболистки сборной Франции, сыграли с командой Бразилии. Встреча прошла поздно вечером в воскресенье и завершилась со счетом 2:1 в пользу французской команды. У Франции отличилась Валери Говен и Аманда Анри, а у бразильянок гол забила Таиса.  

В четвертьфинале турнира сборная Франции сыграет с победительницей пары Испания – США.

Франция – Бразилия – 2:1 (0:0)
Голы: Говен (52), Анри (107) – Таиса (63)

Также в воскресенье прошел матч женского чемпионата мира Англия – Камерун (3:0). В этом поединке было несколько скандалов: камерунские футболистки плевались в соперниц и отказывались выходить на матч.

Напомним, что ранее на женском ЧМ-2019 тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни". Ямайские футболистки повторили счет знаменитого хита группы "Чайф". Кристиана Джирелли, как и португалец, выступает в составе "Ювентуса".


Нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли Видео: Instagram

Также мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.


Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

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Тег женский футбол, чемпионат мира

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