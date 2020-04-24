Французский футболист попал в реанимацию с подозрением на коронавирус

Игрок "Монпелье" попал в больницу после того, как у него появились проблемы с пищеварением и дыханием

Полузащитник французского "Монпелье" Жуниор Самбия попал в реанимацию с подозрением на коронавирус. Футболист был госпитализирован из-за проблем с пищеварением и дыханием. Но уже в клинике его состояние ухудшилось и его пришлось перевести в отделение интенсивной терапии, сообщает L'Equipe.

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В текущем сезоне 23-летний Самбия принял участие в 22 матчах "Монпелье" во всех турнирах и забил 1 мяч.

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Напомним, чемпионат Франции остановлен из-за пандемии коронавируса. Накануне стало известно, когда планируют возобновить чемпионат Франции. Сезон Лиги 1 и Лиги 2 хотят провести с 17 июня. После 28 туров "Монпелье" занимает восьмое место в турнирной таблице, но претендует на еврокубковую зону.

Кстати, ранее футбольные фанаты выступили против поспешного возобновления чемпионата. Французские ультрас считают, что функционеров больше интересуют деньги, чем здоровье людей. на данный момент во Франции 159 467 заразившихся и 21 856 умерших от коронавируса.

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