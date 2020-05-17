Не как Украина: Турция, у которой 150 тысяч больных COVID-19, возвращает болельщиков на трибуны

"Если все пойдет хорошо, возможно, уже июльские матчи мы проведем со зрителями", - говорит босс турецкого футбола

Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир заявил, что уже июльские матчи чемпионата страны по футболу могут пройти со зрителями. И это несмотря на информацию о 9 зараженных коронавирусом в "Бешикташе", включая президента клуба.

"Наша цель – доиграть чемпионат, иначе будут вопросы. Мы хотим доиграть турнир на поле. Во время подготовки к возобновлению матчей часто будет проводиться тестирование на коронавирус. Если будут выявлены случаи заражения, зараженные будут отправлены на карантин, а турнир продолжится. Есть страны, ситуация в которых хуже, чем у нас. Наша первая задача – играть без зрителей. Если все пойдет хорошо, возможно, июльские матчи мы проведем со зрителями", – говорит босс турецкого футбола Нихат Оздемир.

Турция, болельщики / Фото: Getty Images

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Отметим, что сезон в чемпионате Турции будет возобновлен 12 июня. По последним данным, в этой стране зафиксировано свыше 148 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 4 140 оказались летальными.

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Напомним, что в чемпионате Украины летом болельщиков точно не будет на трибунах. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вопрос о возвращении зрителей на стадионы рассмотрят не ранее сентября.

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