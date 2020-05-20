Обнародовано наказание футбольного клуба, который вместо болельщиков использовал секс-кукол

Южнокорейская футбольная лига определилась с наказанием для чемпиона страны-2016 ФК "Сеул" за то, что в недавнем поединке против "Кванчжу" (1:0) они вместо фанатов, вход на стадион которым в условиях пандемии запрещен, рассадили на трибунах секс-кукол. Напомним, на арене были расположены 30 манекенов, предоставленных фирмой по производству товаров для взрослых. Некоторые из кукол при этом рекламировали порносайты.

Сеульскому клубу поддержка секс-кукол влетела в копеечку. "Драконам" придется заплатить штраф в 100 миллионов вон – это порядка 81 тысячи долларов.

"Дисциплинарный комитет принял жесткие меры, которые учитывают серьезность произошедшего. Эта акция оскорбила болельщиц и семьи. Мы применяем это наказание, дабы предотвратить подобное в будущем. Команда сделала огромную ошибку, не убрав куклы, хотя у нее для этого было достаточно времени перед началом поединка", – сообщается на официальном сайте Кей-лиги

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Секс-куклы на трибунах в Сеуле. Фото – REUTERS

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Ранее олимпийского чемпиона из Кореи наказали за неудачную шутку. Мастер шорт-трека Лим Хе Чун в присутствии девушек снял штаны со своего партнера по команде, за что его на год отстранили от соревнований и оштрафовали на 2500 долларов, расценив действия спортсмена как сексуальные домогательства.

Также мы писали, что порносайт заинтересовался названием стадиона "Барселоны". Заявление каталонского гранда о желании на год продать имя своей арены получило неожиданный отклик.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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