Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,02
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Обнародовано наказание футбольного клуба, который вместо болельщиков использовал секс-кукол

20 мая, 21:42

Олег Люлька

Оригинальная "поддержка" на трибунах обошлась "Сеулу" в 81 тысячу долларов

Южнокорейская футбольная лига определилась с наказанием для чемпиона страны-2016 ФК "Сеул" за то, что в недавнем поединке против "Кванчжу" (1:0) они вместо фанатов, вход на стадион которым в условиях пандемии запрещен, рассадили на трибунах секс-кукол. Напомним, на арене были расположены 30 манекенов, предоставленных фирмой по производству товаров для взрослых. Некоторые из кукол при этом рекламировали порносайты.

Сеульскому клубу поддержка секс-кукол влетела в копеечку. "Драконам" придется заплатить штраф в 100 миллионов вон – это порядка 81 тысячи долларов.

"Дисциплинарный комитет принял жесткие меры, которые учитывают серьезность произошедшего. Эта акция оскорбила болельщиц и семьи. Мы применяем это наказание, дабы предотвратить подобное в будущем. Команда сделала огромную ошибку, не убрав куклы, хотя у нее для этого было достаточно времени перед началом поединка", – сообщается на официальном сайте Кей-лиги

Реклама

Секс-куклы на трибунах в Сеуле. Фото – REUTERS

Читайте также: Шедевр года для пустых трибун! В Южной Корее во время пандемии забит невероятный гол пяткой

Реклама

Ранее олимпийского чемпиона из Кореи наказали за неудачную шутку. Мастер шорт-трека Лим Хе Чун в присутствии девушек снял штаны со своего партнера по команде, за что его на год отстранили от соревнований и оштрафовали на 2500 долларов, расценив действия спортсмена как сексуальные домогательства.

Также мы писали, что порносайт заинтересовался названием стадиона "Барселоны". Заявление каталонского гранда о желании на год продать имя своей арены получило неожиданный отклик.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

штрафы стадион сеул Южная Корея чемпионат Кореи секс-кукла

Источник: Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирусФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...