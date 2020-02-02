Тренер "Барселоны" назвал игрока, которого ему не хватает для полного счастья

Коуч каталонцев Кике Сетьен признался, как бы он хотел возвращения Неймара на "Камп Ноу"

Неймар / Фото: Reuters

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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен высказался касательно возможного возвращения бразильского форварда "ПСЖ" Неймара в лагерь "сине-гранатовых". Напомним, накануне Неймар кардинально изменил имидж: он стал розовым.

Кике Сетьен / Фото: Twitter

"Было бы очень хорошо видеть его в "Барселоне". Мне нравится наблюдать за его выступлениями, только вообразите, какое это счастье, если я смогу ежедневно тренировать Неймара! Однако у нас и так множество прекрасных игроков", – заявил изданию Goal главный тренер каталонцев Кике Сетьен

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Смотрите, как Неймар забивал за "Барселону"

Как мы писали ранее, Неймар может остаться в "ПСЖ" по окончании сезона. Бразильский нападающий готов продлить контракт с чемпионами Франции, несмотря на все разногласия, которые были между игроком и клубом. Решение будет принято в апреле-мае и будет зависеть от результатов "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

Также мы рассказывали, что Неймару подложили в шкафчик сюрприз, от которого ему стало страшно. Змея была ну очень похожа на настоящую.

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