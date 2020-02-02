Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

Тренер "Барселоны" назвал игрока, которого ему не хватает для полного счастья

2 февраля, 10:24

Коуч каталонцев Кике Сетьен признался, как бы он хотел возвращения Неймара на "Камп Ноу"

Неймар

Неймар / Фото: Reuters

Реклама

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен высказался касательно возможного возвращения бразильского форварда "ПСЖ" Неймара в лагерь "сине-гранатовых". Напомним, накануне Неймар кардинально изменил имидж: он стал розовым.

Кике Сетьен

Кике Сетьен / Фото: Twitter

"Было бы очень хорошо видеть его в "Барселоне". Мне нравится наблюдать за его выступлениями, только вообразите, какое это счастье, если я смогу ежедневно тренировать Неймара! Однако у нас и так множество прекрасных игроков", – заявил изданию Goal главный тренер каталонцев Кике Сетьен

Читайте также: Мбаппе с руки накормил Неймара во время матча: невероятный "пикник" самых дорогих футболистов мира

Смотрите, как Неймар забивал за "Барселону"

Как мы писали ранее, Неймар может остаться в "ПСЖ" по окончании сезона. Бразильский нападающий готов продлить контракт с чемпионами Франции, несмотря на все разногласия, которые были между игроком и клубом. Решение будет принято в апреле-мае и будет зависеть от результатов "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

Также мы рассказывали, что Неймару подложили в шкафчик сюрприз, от которого ему стало страшно. Змея была ну очень похожа на настоящую.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона псж Неймар Кике Сетьен

Источник: Goal.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Англии
Прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата АнглииФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...