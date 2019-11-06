"Футбол стал политикой": Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Защитник Санкт-Петербуржского "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Футболист не вызывался в расположение национальной команды с тех пор, как переехал в российский клуб. О своем решении 30-летний защитник сообщил на странице в Instagram.

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"Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.

Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, Вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!", – написал Ракицкий у себя на странице.