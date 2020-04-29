Трагическая случайность: футболист умер от удара током во время запуска воздушного змея

Трагический случай произошел с 21-летним защитником бразильского клуба "Индепеденте" Кайо Фелипе Сантосом Силвой. Как сообщает The Sun со ссылкой на источники из Бразилии, футболист скончался в результате несчастного случая, когда запускал воздушного змея.

Сообщается, что змей запутался в линии электропередач, в результате чего Силва получил сильный удар током. От полученной травмы футболист скончался на месте.

Ранее мы писали, что в Бразилии во время процедур физиотерапии внезапно умер 22-летний футболист. Футболист клуба "Гуарани Баже" Тьяго Кортес лечил травмированное колено.

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Также мы писали, что на днях ушел из жизни бывший игрок "Ливерпуля" Майкл Робинсон. Он выступал за "Ливерпуль" всего один сезон, но успел выиграть чемпионат, Кубок Лиги, а также Кубок чемпионов.

Также вчера стало известно о смерти легендарного тренера "Сент-Этьена" Робера Эрбена. Он становился чемпионом Франции в качестве как игрока, так и тренера и приложил свою руку к тому, чтобы "Сент-Этьен" до сих пор удерживал рекорд по количеству побед в чемпионате.

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