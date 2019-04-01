Футболист чуть не оторвал сопернику голову, но арбитр его удалил только после видеоповтора

Опытный арбитр сперва предъявил виновнику желтую карточку, но после просмотра видео поменял свое решение

Футболист чуть не оторвал сопернику голову, но арбитр его удалил только после видеоповтора 2019-04-01T12:21:04+03:00 Футбол Опытный арбитр сперва предъявил виновнику желтую карточку, но после просмотра видео поменял свое решение

Защитник "Аякса" Нуссаир Мазрауи ударил ногой в лицо Ангелиньо в матче 27-го тура чемпионата Голландии против "ПСВ". Инцидент произошел на 57-й минуте встречи. Арбитр Бьорн Кюйперс сперва показал ему желтую карточку, но, воспользовавшись помощью система видеопомощи арбитрам (VAR), показал красную.

"Аякс" выиграл со счетом 3:1 и сократил отставание от лидирующего в таблице ПСВ до 2 очков.

Напомним, на днях случился забавный случай в чемпионате Китая. Видеопомощник арбитра определял офсайд с помощью листа бумаги, но ошибся. Ассистенты рефери у мониторов использовали подручные средства для определения вне игры.

Ранее мы писали, что курьез из Испании: арбитр обратился за помощью к VAR, а там никого не оказалось. Помощники рефери сидят в специальной комнате, но в этот раз в ней никого не оказалось.

Также мы писали, что в чемпионате Германии футболист незаметно ударил соперника в пах и получил красную карточку. Система видеопомощи помогла арбитру принять правильное решение в матче "Фортуна" – "Нюрнберг".

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