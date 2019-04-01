Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Футболист чуть не оторвал сопернику голову, но арбитр его удалил только после видеоповтора

Сегодня, 12:21

Опытный арбитр сперва предъявил виновнику желтую карточку, но после просмотра видео поменял свое решение

Футболист чуть не оторвал сопернику голову, но арбитр его удалил только после видеоповтора Футбол Опытный арбитр сперва предъявил виновнику желтую карточку, но после просмотра видео поменял свое решение

Защитник "Аякса" Нуссаир Мазрауи ударил ногой в лицо Ангелиньо в матче 27-го тура чемпионата Голландии против "ПСВ". Инцидент произошел на 57-й минуте встречи. Арбитр Бьорн Кюйперс сперва показал ему желтую карточку, но, воспользовавшись помощью система видеопомощи арбитрам (VAR), показал красную.

"Аякс" выиграл со счетом 3:1 и сократил отставание от лидирующего в таблице ПСВ до 2 очков.

Напомним, на днях случился забавный случай в чемпионате Китая. Видеопомощник арбитра определял офсайд с помощью листа бумаги, но ошибся. Ассистенты рефери у мониторов использовали подручные средства для определения вне игры.

Ранее мы писали, что курьез из Испании: арбитр обратился за помощью к VAR, а там никого не оказалось. Помощники рефери сидят в специальной комнате, но в этот раз в ней никого не оказалось.

Также мы писали, что в чемпионате Германии футболист незаметно ударил соперника в пах и получил красную карточку. Система видеопомощи помогла арбитру принять правильное решение в матче "Фортуна" – "Нюрнберг".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ПСВ, Аякс Амстердам, чемпионат Голландии

Вы сейчас просматриваете новость " Футболист чуть не оторвал сопернику голову, но арбитр его удалил только после видеоповтора". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шансы Зинченко выиграть Лигу чемпионов выше, чем у Месси и Роналду: котировки букмекеров

14 марта, 10:46

Фаворит Лиги чемпионов перед жеребьевкой 1/4 финала – "Манчестер Сити" с Зинченко, а "Барселона" с Месси и "Ювентус" с Роналду идут следом

А вот и не Моуринью: "Реал" может возглавить друг Андрея Шевченко

9 марта, 13:48

До конца сезона "сливочных", опозорившихся в Лиге чемпионов, хотят доверить голландцу Кларенсу Зеедорфу

УЕФА оправдал спорный гол "Реалу": Повторы не показали, что мяч полностью вышел за пределы поля

8 марта, 14:27

В организации считают, что рефери принял верное решение, когда не стал вмешиваться и засчитал гол

Знаменитый защитник Яп Стам возглавит один из самых титулованных клубов Голландии

6 марта, 11:59

Футболист запомнился болельщикам брутальным внешним видом и игрой

"Аякс" решил купить футболиста у поверженного "Реала"

6 марта, 11:28

Амстердамский клуб готов выложить 20 млн евро за Мартина Эдегора

Пока "Реал" позорился в матче с "Аяксом", капитан команды снимался в кино

6 марта, 10:10

Во время поединка Лиги чемпионов на трибунах снимали фильм о Серхио Рамосе

Ахметов спас Донбасс от гуманитарной катастрофы? – опрос

Зеленский назвал единственное условие возвращения Крыма

Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года

Россиянин предложил Украине соглашение по Крыму
Загрузка...

"Возможно, парень просто приехал отбыть номер": видео боя Гвоздик – Нгумбу

Вчера, 09:44

В пятом раунде соперник украинского боксера отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ноги

Защита титула WBC Гвоздик – Нгумбу: когда начало и где смотреть бой

30 марта, 22:55

Украинский боксер впервые в карьере выйдет на ринг в качестве чемпиона мира

Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"

30 марта, 11:30

Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Бывшего соперника Кличко выгнали из бокса из-за поцелуя с журналисткой

30 марта, 10:55

У болгарского супертяжа Кубрата Пулева отобрали лицензию за домогательства к его "подруге" Дженни

Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов

30 марта, 09:48

"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Коллеги Юлии Началовой рассказали, как на самом деле жила певица

Чего лишится после развода Ани Лорак

Кристина Орбакайте вызвала зависть у россиян