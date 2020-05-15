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Итальянские клубы отказываются возобновлять тренировки: из-за чего бунт в Серии А

15 мая, 20:49

Елена Павлова

Среди протестующих команд "Милан", "Лацио" и "Аталанта"

Возобновление чемпионата Италии вновь находится под угрозой срыва. Но теперь не только из-за пандемии коронавируса. По информации Sky Sport Iltalia, теперь уже клубы Серии А отказываются возобновлять тренировки. Ранее мы сообщали, что в чемпионате Италии проголосовали за дату выхода из карантина.

С протестом против лиги выступили "Милан", "Интер", "Лацио", "Наполи", "Фиорентина", "Кальяри", "Аталанта", "Верона", "Сампдория" и "Дженоа". Они недовольны правилом, согласно которому клубы должны будут уйти на 15-дневный карантин при обнаружении коронавируса у футболиста или члена персонала. Изменить правило могут на заседании руководства Серии А и Федерации футбола Италии.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Напомним, что чемпионат Италии должны были возобновить 13 июня. В Серии А остается провести 12 полных туров и четыре перенесенных матча, а также ответные поединки полуфинала Кубка Италии и финал турнира. Первенство планируют завершить до 2 августа. На данный момент в нем лидирует "Ювентус", а "Лацио" отстает на одно очко.

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Также в Италии футболистам разрешили возобновить индивидуальные тренировки с 4 мая, а с 18 мая должны быть разрешены командные занятия. Однако при обязательном тестировании два клуба Серии А подтвердили наличие девяти зараженных футболистов.

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Смотрите, как в последнем туре чемпионата Италии "Ювентус" переиграл "Интер"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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