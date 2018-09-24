Футболист "Дженоа" повторил достижение Андрея Шевченко в чемпионате Италии

Форвард перешел в генуэзскую команду только летом 2018 года из "Краковии"

Нападающий "Дженоа" Кшиштоф Пионтек забил пять голов в своих первых четырех матчах итальянской серии А. 23-летний игрок повторил достижение Андрея Шевченко. В 1999 году украинец так же стартовал в итальянском чемпионате, перейдя из киевского "Динамо" в "Милан".

В пятый раз поляк отличился в матче с римским "Лацио", в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:4. Отметим, что Пионтек ранее оформил покер в матче Кубка Италии против "Лечче" (4:0). Форвард перешел в генуэзскую команду летом 2018 года из "Краковии".

Отметим, что в первом сезоне в Италии Шевченко стал лучшим бомбардиром чемпионата, наколотив 24 мяча. Украинец защищал цвета "Милана" с 1999 по 2006 года, а затем еще провел в аренду сезон 2008/2009 годов. За этот период он по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее мы писали, что "Милан" подарил футболку тренеру сборной Украины Андрею Шевченко. "Спасибо "Милану" за подарок, я его очень ценю. Forza "Милан", – написал Шевченко в социальной сети.

Ранее стало известно, что Шевченко и Протасов побывают на церемонии награждения лучшего футболиста года. The Best FIFA Football Awards 2018 состоится в Лондоне 24 сентября. Также специалисты примут участие в работе Конференции ФИФА в Лондоне, которая будет посвящена анализу последнего чемпионата мира.